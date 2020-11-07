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التعليم العراقية تحدد موعد التقديم للدراسة المسائية

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-07T05:51:40+0000
التعليم العراقية تحدد موعد التقديم للدراسة المسائية

شفق نيوز/ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10 موعدا لبدء التقديم المباشر الى الدراسة المسائية في الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث بأسم الوزارة حيدر العبودي في بيان اليوم السبت، إن هيأة الرأي واستنادا الى توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب قررت إعلان بدء التقديم المباشر للدراسة المسائية من قبل الجامعات والكليات والمعاهد على وفق الضوابط المقررة مشيرا الى أن السقف الزمني للتقديم سيستمر شهرا واحدا ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10.

وأضاف أن الجامعات ستتولى تحديث دليل أقسام الدراسة المسائية وإعلانه في مواقعها الرسمية مع إعلان الضوابط وآلية التنافس.

وتابع أن مجالس الجامعات مخولة بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول بما لا يزيد عن ثلاث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقا لمبدأ استقلالية الجامعات.

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