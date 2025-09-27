التعليم العراقية: الرسوم المفروضة "قانونية" ولا تمس المجانية

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم السبت، أن الرسوم الخدمية في الجامعات جزء من منظومة التطوير الرقمي وأتمتة العمليات الأكاديمية والإدارية، مشددة على أن هذه الرسوم لا تمس مجانية التعليم.

وقالت الوزارة في بيان، رود لوكالة شفق نيوز، إن "رسوم منصة التعليم العالي تدخل ضمن حزمة الخدمات المقدمة في الجامعات بموجب القوانين والتعليمات والقرارات التشريعية النافذة"، داعية إلى "مراعاة الدقة عند تداول المعلومات المتعلقة بمفهوم مجانية التعليم والتمييز بين الرسوم الخدمية الثانوية والأجور الدراسية المشمولة بأحكام قانوني 25 لسنة 2016 و22 لسنة 2024".

وأوضحت الوزارة أن "مسارات التطوير الرقمي مستمرة، حيث اعتمدت أكثر من 120 نظاماً متطوراً لتعزيز الحوكمة الذكية والتكامل بين الطالب والأستاذ والإدارة، بهدف تعزيز مكانة الجامعات العراقية عالمياً وتعزيز حضورها في مجال الرقمنة الشاملة".

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي "انطلاقاً من صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها في إدارة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في العراق".

وأطلق طلبة الجامعات العراقية، حملة احتجاجية واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة وزير التعليم نعيم العبودي بإلغاء قراره الذي فرضه بتحميل تطبيق "HEPIQ" وبشكل إلزامي، عادين إياه عبئاً مالياً غير مبرر ويتعارض مع الدستور العراقي الذي نص على أن التعليم في جميع مراحله يجب أن يكون مجانياً.