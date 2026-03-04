التعليم العراقية: الامتحانات النهائية للجامعات ستجرى في موعدها

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الأربعاء، أن الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات ستجرى في موعدها المقرر ولن تشهد أي تغيير.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "الامتحانات ستبدأ بتاريخ 17 أيار/ مايو 2026 لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية".

وأوضح العبودي، أن "طلبة المرحلة الأولى حالياً ضمن العطلة الربيعية التي تستمر من 1 ولغاية 7 آذار/ مارس 2026، فيما تستمر العملية التعليمية للطلبة في المراحل الأخرى وصولاً إلى الامتحانات النهائية".

وأشار المتحدث، إلى أن "وزارة التعليم حرصت على تنظيم العملية التعليمية وفق التوقيتات الدراسية والتقويم الجامعي المقرر".

وأضاف العبودي، أن "الوزارة أطلقت منصة التعليم الذكي (IQ LEARN) في الثاني من شباط/ فبراير 2026 لدعم جودة التعليم وتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تأتي ضمن مسار التحول الرقمي الشامل وتعزيز الأداء الأكاديمي في الجامعات العراقية".

هذا وكانت بعض المحافظات العراقية بينها نينوى وبابل والبصرة وصلاح الدين وإقليم كوردستان، قد قررت في أوقات سابقة من هذا الأسبوع، تعطيل دوام المدارس وبعضها الجامعات أيضاً، نتيجة القصف المتبادل بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى منذ السبت الماضي.