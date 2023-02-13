التعليم العالي تُعير تدريسيين معينين حديثاً للجامعات والكليات الاهلية لسد شواغرها

شفق نيوز / أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، اليوم الاثنين، اعارة التدريسيين الذين تم تثبيتهم حديثاً للتدريس في الكليات والجامعات الاهلية لسد الشواغر فيا مع احتساب مدة الإعارة كخدمة فعلية

وقالت الوزارة في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز إنها "وافقت على إعارة التدريسيين من حملة الشهادات العليا (المعينين حديثاً) للتدريس في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لسد الشواغر الحاصل في الكوادر التدريسية فيها"، مبينة أن "هذا القرار جاء بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي".

وأكدت الوزارة على "احتساب خدمتهم في هذه الكليات خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد"، لافتة الى أن "مدة الإعارة تستمر حتى تاريخ 1 / 9 / 2023".

وكان مجلس الخدمة الاتحادي اعلن تثبيت جميع حملة شهادات الدكتوراه على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما أصدرت الوزارة أوامر بتعيينهم.