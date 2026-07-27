التعليم العالي توجه الجامعات بمنح خمس درجات للحالات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية

شفق نيوز- بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي، يوم الاثنين، مجالس الجامعات العراقية بمنح خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "هذا القرار جاء في إطار مراعاة ظروف الطلبة وتوفير المرونة اللازمة لمعالجة الحالات التي تستدعي التدخل بما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة ويحافظ على رصانة العملية التعليمية والأكاديمية".

وأكدت الوزارة التزامها بـ"مواصلة دعم الطلبة في الجامعات العراقية والعمل على توفير البيئة التعليمية المناسبة التي تعزز فرص نجاحهم".