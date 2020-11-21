التعليم العالي توافق على زيادة مقاعد الدراسات العليا

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة التعليم العالي النيابية، يوم السبت، عن موافقة وزير التعليم نبيل كاظم على زيادة المقاعد الدراسية للدراسات العليا، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين تجاوز 55 الفاً سيتنافسون على 14 ألف مقعد.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب استضاف في جلسته الاعتيادية وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب لمناقشة توسيع المقاعد الدراسية".

وكشف المسعودي عن "موفقة الوزير على التوسعة الدراسية لمقعدين للنفقة العامة والخاصة والشهداء والسجناء السياسين ومقعد واحد للكوادر الطبية".

واضاف أن "الاستضافة كانت من أجل توسيع خطية القبول للدراسات العليا ماجستير والدكتوراه"، مبينا أن "عدد المتقدمين في هذه الدراسات تجاوز 55 الفا للتنافس على 14 الف مقعد دراسي".