التعليم العالي تنجز 85% من متطلبات الاعتماد الدولي لكليات الطب

شفق نيوز/ أعلن المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق، يوم الأحد، إنجاز 85% من متطلبات الاعتماد الدولي الخاص بالكليات الطبية.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة التعليم العالي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أعضاء المجلس الوطني أعربوا خلال اجتماع عقدوه اليوم، عن ثقتهم بكليات الطب في العراق ومخرجاتها في ضوء المحددات العالمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).

وأكد أعضاء المجلس، بحسب البيان، أن كليات الطب في العراق قد أنجزت دراسة التقييم الذاتي التي تتصدر متطلبات الاعتمادية وأنها قد قطعت شوطا باتجاه التعليم الطبي الصحيح.

وأوضحوا أن الاعتمادية تمثل ثمرة تعاون علمي مع الكليات المختصة وأن المجلس عاكف على ترتيب ومراعاة أولويات التنسيق مع الاتحاد الدولي للتعليم الطبي لرفد ودعم عملية الاعتماد الوطني في العراق والإفادة من التجارب العالمية بما يضمن مخرجات مؤهلة لتقديم الخدمات الطبية.

من جهته، أكد وزير التعليم العالي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، الذي حضر الاجتماع، على تحقيق التكامل النوعي مع الجهات ذات العلاقة التي منها وزارة الصحة والنقابات القطاعية واستحضار تاريخ وسمعة التعليم الطبي في العراق في الخارج.

وأكد على توفير الدعم اللازم للمجلس الوطني لتحقيق استقلالية قراره العلمي أمام المنظمات والمجالس الدولية واستكمال منجزه في منح الاعتمادية وما يرتبط بها من معايير وإجراءات.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشرفت وتابعت مخرجات كليات الطب في العراق من خلال لجنة اختصاصية عملت على مدى فترة طويلة وأخذت بالحسبان التطور العالمي في هذا المجال بما يؤمن حصول كليات الطب العراقية على الاعتمادية الدولية.