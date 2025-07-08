التعليم العالي تلاحق قناتين فضائيتين "أساءتا" للجامعات العراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، مباشرتها إجراءات قانونية رسمية ضد قناتين فضائيتين اتهمتهما بالإساءة إلى الجامعات العراقية، من خلال الترويج المتعمد لمادة إعلامية "غير دقيقة" تسيء إلى سمعة مؤسسات التعليم العالي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز أن "المادة الإعلامية التي بثّتها القناتان تفتقر إلى الأسس المهنية والمرجعية المعتمدة"، مؤكدة أنها تمثل تشهيراً موجهاً ضد الجامعات الوطنية.

وأعادت الوزارة تأكيد حرصها على حماية مكانة التعليم العالي العراقي ودعم جهود مؤسساته الأكاديمية في المحافل العلمية الدولية، محذّرة من الترويج لمضامين غير موثقة أو صدرت بتوقيتات تهدف إلى النيل من الجامعات العراقية، التي قالت إنها حصلت على اعتماد دولي من هيئات عالمية معترف بها، واستقطبت أكثر من 3 آلاف طالب دولي من 47 جنسية.

وأمس الاثنين، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع 8 جامعات لا تلتزم بالنزاهة العلمية وامانة البحوث.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، انباء تشير الى تشكيل لجنة تحقيق من وزارة التعليم، بعد دخول 8 جامعات عراقية تصنيف العَلَم الأحمر IR2، والذي يدرج الجامعات التي لا تلتزم بنزاهة وأمانة البحوث العلمية، وهي (كلية المستقبل الجامعة، وجامعة الكوفة، وجامعة بابل، اضافة الى جامعة البصرة، وجامعة بغداد، وجامعة الموصل، فضلا عن الجامعة المستنصرية، والجامعة التكنولوجية.