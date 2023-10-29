التعليم العالي تكشف امتيازات التقديم عبر قناة "النخبة": منح شهرية وامتيازات وظيفية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي، يوم الأحد، عن المباشرة باستقطاب خريجي الدراسة الإعدادية من ذوي المعدلات العالية، عبر قناة "النخبة".

وقال العبودي لوكالة شفق نيوز، إن "قناة النخبة تهدف إلى استقطاب أصحاب المعدلات العالية من 90 درجة فما فوق في اختصاصات الإدارة، والاقتصاد، والقانون، جميع الجامعات، والإدارة الصناعية في جامعة البصرة حصراً".

وبين أنه "تم تخصيص ألف مقعد دراسي لقبول الخريجين في قناة النخبة، وسيكون لهم عند تخرجهم امتيازات من حيث الأولوية في التوظيف والتعيين إضافة إلى المكافآت الشهرية التي تمنح للطلاب على مدى سنوات الدراسة".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في 5 أيلول/ سبتمبر 2022 عن إطلاق التقديم على قناة قبول الطلبة "النخبة" للسنة الدراسية 2022-2023.

وبينت أن القبول يكون لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي ممن حصلوا على معدل 90 درجة فصاعداً.