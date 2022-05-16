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التعليم العالي تقرر تأجيل امتحانات يوم غد الثلاثاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-16T20:28:39+0000
التعليم العالي تقرر تأجيل امتحانات يوم غد الثلاثاء

التعليم العالي تقرر تأجيل امتحانات يوم غد الثلاثاء 

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