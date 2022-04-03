التعليم العالي تقرر تمديد التقديم للدراسات العليا

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي العراقية، اليوم الاحد،.تمديد التقديم للدراسات العليا الى غاية 17 نيسان الحالي.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "قررت تمديد مدة التقديم الى غاية يوم الأحد الموافق 17 نيسان الحالي 2022 وتمديد سقف إجراءات التدقيق الى غاية 24 من الشهر نفسه"، عازية القرار "لاستكمال المتعلقات الدراسية وتدقيق بيانات المتقدمين للدراسات العليا التي وصلت أعدادهم الى أكثر من خمسين ألفاً موزعين على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، واستجابة لخصوصية الشهر الفضيل".

ولفتت وزارة التعليم إلى أن "الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2022 باق في موعده المقرر ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2022/5/16 للتخصصات الطبية والهندسية ومرورا بيوم الثلاثاء 2022/5/17 لتخصصات العلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية وختاما بيوم الأربعاء 2022/5/18 لتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية".