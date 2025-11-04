التعليم العالي تعلن إطلاق دليل قبول جديد يخص الكليات الأهلية مجاناً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، يوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق دليل إرشادي جديد للقبول في الكليات الأهلية "بالمجان"، محذرة من "الوساطات والدفع المالي".

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة التعليم ستطلق قريباً الدليل الإرشادي للطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية، بهدف تعريفهم بخارطة المؤسسات التعليمية والاختصاصات المتوفرة والمعدلات الدنيا المطلوبة للتقديم وحجز المقاعد الدراسية.

وأوضح العبودي، أن "ملف قبول الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية يُدار مركزياً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شأنه شأن القبول المركزي في الجامعات الحكومية، إذ يتعامل الطالب مع منظومة قبول مُحكمة تدار مباشرة من قبل الوزارة".

وأضاف العبودي أن "التقديم والقبول مجانيان بالكامل، ويتم حصراً عبر منظومة إلكترونية تشرف عليها دائرة التعليم الجامعي الأهلي"، مشدداً على "ضرورة عدم التعامل مع أي جهة أو شخص يدّعي إمكانية ضمان مقعد دراسي مقابل مبالغ مالية أو وساطات".

وأكد أن الوزارة "تحذر الطلبة من الوقوع ضحية هذه الممارسات غير القانونية"، داعياً إياهم إلى "الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة عند التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية".

وتعمل بعض الكليات الاهلية على استيفاء مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف دينار عراقي مقابل حجز مقعد للطالب للعام الدراسي الحالي.