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التعليم العالي تعلن زيادة خطة القبول الموازي

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-14T16:00:43+0000
التعليم العالي تعلن زيادة خطة القبول الموازي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس عن اتفاقها مع لجنة برلمانية على زيادة خطة القبول الموازي في الجامعات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وفد من مجلس النواب العراقي، جرى خلاله مناقشة "أفق التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، وفق بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

 وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، عن "حرص مؤسسات التعليم على توفير المناخات المناسبة والمسؤولة عن دعم وتطوير خدمة المجتمع بالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس النواب".

بدوره، ثمن الوفد النيابي الذي ضم رئيس لجنة التعليم مقدام الجميلي وأعضاء من لجان التعليم والنزاهة والشهداء والتربية، "جهود وزارة التعليم العالي ودوائرها المختصة في بلورة الاليات والقرارات التي تنظم قبول الطلبة وتستوعب أعدادهم الاستثنائية وتستكمل متطلبات العام الدراسي الحالي في الجامعات الحكومية والأهلية".

واتفق المجتمعون على قرار بزيادة خطة القبول الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) بنسبة 10% في الجامعات الحكومية وسيكون التقديم عبر بوابة الدراسات مطلع الاسبوع المقبل، فيما سيتم فتح استمارة التقديم مجددا للمعلمين المجازين دراسيا في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفق البيان.

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