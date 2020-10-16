التعليم العالي تعلن "خطة" لاستيعاب الطلبة الجدد "مهما كانت أعدادهم"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة، إعداد الخطة السنوية لاستيعاب مخرجات وزارة التربية لمرحلة السادس الاعدادي.

وأكد الناطق باسم وزارة التعليم حيدر العبودي في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعدُّ كل سنة خطة لاستيعاب مخرجات وزارة التربية لمرحلة السادس الاعدادي"، لافتاً إلى أن "هذه الخطة تخضع لثلاثة معايير، الأول يكون وفق مؤشر واقعي وحسب نمو الاعداد، كونه انعكاساً للزيادة السكانية في العراق، الذي يتطلب تطويراً وتوسعة لمستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات والخدمات التعليمية".

وأضاف العبودي، أن "المعيار الثاني يخضع لمجانية التعليم في البلاد، التي تستوجب استيعاب مخرجات وزارة التربية، كون القبول المركزي بوابة الدخول إلى الجامعات التي تمثل حقاً لكل العراقيين الذين يحملون شهادة الدراسة الاعدادية، وهو حق منصوص عليه بموجب الدستور".

وأكد الناطق باسم الوزارة، أنه"تحت يافطة التعليم المجاني تتطّلع وزارة التعليم العالي إلى تهيئة مؤسساتها وطواقمها لتوفير المساحات اللازمة لاحتضان هؤلاء الخريجين، مهما كانت أعدادهم"، مؤكداً أن "خارطة توزيع خريجي الاعدادية محكومة أيضاً بمعايير ترتبط بالتخصصات العلمية التي يرغب الطلبة بدراستها".

وأشار الناطق باسم الوزارة، إلى أن "هذه المعايير الثلاثة تمثل معادلة القبول المركزي التي على أساسها، وفي ضوئها يتمكن الطلبة من حجز مقاعدهم الدراسية، وبالتحديد وجهة طموحهم المقبلة في الجامعات".



