التعليم العالي تعلن الوجبة الثانية من نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، الوجبة الثانية من نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة الدراسية السابقة.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول 421 طالباً موزعين على القناة العامة وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".

وأضافت أن "نتائج قبول طلبة السنة السابقة تضمنت أيضاً 824 طالباً توزعوا على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".

وأوضحت الدائرة، أن "الطالب يمكن له العودة إلى قبوله المركزي خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج، على أن يكون مسجلاً في الكلية أو المعهد المقبول فيها مركزيا للسنة الدراسية السابقة".