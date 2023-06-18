التعليم العالي تعتبر العام الدرسي 2022 -2023 سنة عدم رسوب

شفق نيوز/ وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الأحد، على احتساب السنة الدراسية 2023/2022 سنة عدم رسوب للطلبة الذين تم ترقين قيودهم في الدراسات الأولية الصباحية والمسائية الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة.

واستثنى القرار بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، "الذين كان ترقين قيدهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية والتزوير وفقا للتعليمات النافذة فيما سيتم التعامل مع الطلبة الراسبين بمواد التحميل مع حالاتهم وفقا لما جاء بالفقرة 11 من محضر الاجتماع السابع لهيئة الراي".

وسيبدأ تقديم طلبات العودة إلى الجامعات اعتبارا من اليوم الاحد الموافق 2023/6/18 ولغاية يوم الخميس الموافق 2023/8/31 ليتسنى للكليات والمعاهد إصدار الأوامر الإدارية اللازمة بموعد كاف قبل بدء التقويم الدراسي للسنة 2024/2023.