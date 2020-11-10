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التعليم العالي تطلق دليل القبول في الجامعات والكليات الأهلية

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-10T20:31:55+0000
التعليم العالي تطلق دليل القبول في الجامعات والكليات الأهلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء إطلاق دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن دليل الطالب المنشور في موقع الوزارة (www.mohesr.gov.iq) وفي بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) تضمن شروط وأسس التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية في الدراستين الصباحية والمسائية وقنوات القبول والحدود الدنيا للتقديم للسنة الدراسية 2021/2020.

وأضاف أن الطالب سيجد في الدليل قائمة بالجامعات والكليات الاهلية مع الأجور الدراسية حسب الأقسام التي يتاح له التقديم اليها.

وتابع أن وزارة التعليم العالي تدعو أبناءها الطلبة الى قراءة الدليل والتعرف على خارطة الاختصاصات العلمية والإنسانية التي يمكن للطالب أن يسجل أربعة اختيارات منها في استمارة التقديم حال إطلاقها.

ولتحميل دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية:

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/daleel_ahlyy_20_21.pdf

https://www.pe-gate.org/

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