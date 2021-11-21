التعليم العالي تشمل الطلبة المتفوقين من مواليد 1995 بالقبول المركزي

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاحد، شمول طلبة المرحلة الإعدادية المتفوقين من مواليد 1995 بالقبول المركزي في الكليات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "استجابة ودعما للمتفوقين من أصحاب المعدلات العالية من مخرجات الدراسة الإعدادية، وحرصا على عدم اقتصار المعالجات على الحالات الاستثنائية، تقرر شمول الطلبة من مواليد 1995 من أصحاب المعدل الذي لا يقل عن (90 درجة) بالتقديم الى القبول المركزي".

ووجه وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، بحسب البيان "بتمكين هذه الفئة من التنافس مع أقرانهم والتقديم الى الدراسة الصباحية في الجامعات الحكومية على وفق رغبة الطالب ومعدله المسؤول عن ترتيب الخيارات".