التعليم العالي تسحب أستاذية وكيل وزير سابق وتعاقب 15 أكاديمياً  (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فرض سلسلة عقوبات إدارية وانضباطية بحق مسؤولين وأكاديميين، على خلفية مخالفات في معاملات الترقيات العلمية ومنح الألقاب الأكاديمية.

وبحسب تلك الوثائق، التي نشرها النائب حيدر المطيري، اليوم الأحد، تقرر سحب اللقب العلمي بدرجة "الأستاذية" الممنوح لوكيل وزير سابق، بعد توصيات لجنة تحقيقية وزارية نظرت في ملف الترقية والإجراءات المتبعة بشأنها.

كما تضمنت القرارات معاقبة 15 أستاذاً جامعياً بعقوبة التوبيخ، مع حرمانهم لمدة ثلاث سنوات من المشاركة في اللجان العلمية، بسبب مخالفات مرتبطة بأعمال لجان الترقيات والتقييم العلمي.

وشملت الإجراءات أيضاً توجيه عقوبة الإنذار بحق أستاذة جامعية، إلى جانب معاقبة معاون مدير عام بعقوبة التوبيخ.

وأظهرت الوثائق كذلك حذف أسماء ثلاثة خبراء من قائمة الخبراء لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بإجراءات التقييم العلمي وعدم الالتزام بالضوابط المعتمدة.

وتشير الوثائق إلى أن المخالفات شملت تمرير معاملات ترقية خلافاً للتعليمات النافذة، وضعف تدقيق البحوث والمنشورات العلمية، وعدم التحقق من رصانة بعض المجلات، فضلاً عن اتخاذ إجراءات منفردة داخل اللجان المختصة.

وأكد النائب حيدر المطيري، استمرار متابعة بقية الإجراءات المرتبطة بالقضية، ومشيداً بجهود اللجنة التحقيقية الوزارية.