التعليم العالي تستحدث كلية مختصصة باللغة العربية وآدابها بجامعة الكوفة

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الأربعاء، عن استحداث كلية "التميّز" في اللغة العربية وآدابها بجامعة الكوفة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العبودي قرر استحداث كلية التميّز في اللغة العربية وآدابها في جامعة الكوفة ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026، تأكيدًا على التوجه المؤسسي الهادف إلى ترسيخ حضور اللغة العربية وصون مكانتها العلمية والتاريخية".

وبينت أنه "بموجب القرار الوزاري فإن الكلية المستحدثة ستضم ثلاثة أقسام علمية بقدرة استيعابية محدودة لا تتجاوز ثلاثين طالباً سنوياً، وتُحدد مدة الدراسة بخمس سنوات ينال الخريج في ختامها شهادتي البكالوريوس والماجستير، شرط أن لا يقل معدله في السنوات الثلاث الأولى عن 75% ويتضمن القرار إعداد خطة خاصة بإطلاق برنامج للدكتوراه عقب تخرج الدفعة الأولى، بما يعزز البيئة البحثية ويفتح آفاقاً متقدمة أمام طلبة الدراسات العليا".

ووجّه العبودي، بحسب البيان، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بـ"وضع ضوابط القبول وآليات التقديم التي تضمن استقطاب الطلبة وتأهيل كفاءات قادرة على خدمة المجتمع، وترسيخ الهوية الثقافية والعلمية والإسهام في تطوير المشهد الأكاديمي المتخصص".