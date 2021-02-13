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التعليم العالي ترجئ الامتحانات وتتحول إلى التعليم الالكتروني

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-13T20:12:17+0000
التعليم العالي ترجئ الامتحانات وتتحول إلى التعليم الالكتروني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت إرجاء امتحانات الدراسات العليا والتحول الى التعليم الإلكتروني في الدراسة الأولية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها قررت "تأجيل امتحانات الفصل الأول النهائية للدراسات العليا الى السابع من آذار المقبل وتستمر لمدة أسبوعين".

وأشارت إلى "اعتماد آليات التعليم الإلكتروني لاستكمال المتطلبات النظرية والعملية في الفصل الأول للدراسة الأولية باستثناء الصفوف المنتهية لكليات الطب البشري".

وأضافت أن ذلك يأتي "عملا بتوجهات اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة" للوقاية من فيروس كورونا.

وأفادت بأنها تواصل تنسيقها مع الجهات الصحية المختصة وتراقب تطورات الموقف الوبائي وتتخذ قرارتها المقبلة في ضوء مؤشر المتغيرات الصحية.

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