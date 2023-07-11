التعليم العالي تدرس نقل ملفات الطلبة العراقيين من السودان

شفق نيوز/ كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، أنها تدرس واقع الطلاب العراقيين الدارسين في السودان، مشيرة إلى سعيها نقل ملفاتهم الدراسية في الجامعات العراقية.

وقال الوكيل الاداري للوزارة عدنان الجميلي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التعليم العالي عقدت اجتماعا بشأن وضع الطلاب العراقيين الدارسين في السودان وتدرس وضع الذين انقطعت دراستهم بسبب الأحداث والقتال الداخلي هناك".

وأضاف أن "وزارة التعليم ستتخذ قرارات مناسبة لمصلحة الطلاب من ضمنها نقل ملفات الطلاب من السودان إلى العراق واستكمال الدراسة في الجامعات العراقية".

ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع قتالاً في الخرطوم ودارفور وغيرهما من المدن السودانية منذ نحو ثلاثة أشهر، مما دفع أكثر من 2.5 مليون شخص إلى النزوح.

وتسبب الصراع بأزمة إنسانية وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وقد تؤدي التعزيزات التي يتلقاها كل جانب إلى تأجيج الصراع.