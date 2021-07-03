التعليم العالي تخصص قرابة 5 مليارات دينار لدعم جامعات كركوك

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، يوم السبت، عن تخصيص قرابة خمسة مليارات دينار لدعم الجامعات في محافظة كركوك، فيما أكد استمرار التعليم إلكترونياً لحين إتمام حملة التلقيح ضد وباء كورونا.

وقال كاظم خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح كلية جديدة في الجامعة التقنية الشمالية بمحافظة كركوك، وحضرته وكالة شفق نيوز "تطرقنا للعديد من المواضيع مع محافظ كركوك ورئيس جامعة كركوك ورئيسة الجامعة التقنية الشمالية، ونحن سعداء بافتتاح هذا الصرح العلمي ضمن جامعة التقنية وهي كلية التقنيات الصحية والطبية بفرعيها لعلوم التغذية والتحليلات المرضية".

وبين أن "هذه البناية تم تشييدها من تخصيصات تنمية الاقاليم، وبالتالي اليوم تمت اضافة صرح علمي الى محافظة كركوك يستوعب طلبتنا في تخصصات نوعية وحديثة".

وأشار إلى أن "هناك مشاريع استراتيجية ستنفذها الوزارة لخدمة جامعة كركوك، واتفقنا مع محافظ كركوك على تخصيص 4 مليارات و700 مليون دينار ضمن تنمية الاقاليم، وكذلك الوزارة خصصت مبالغ من الخطة الاستثمارية لاضافة بنى تحتية لجامعة كركوك والجامعة التقنية الشمالية".

وبشأن الدراسات العليا، أوضح الوزير "بالنسبة للدراسات العليا، المرحلة الاولى هي الامتحانات التي حصلت بموجب تعليمات 165، وكان هناك امتحانات حضورية للمتنافسين، كما نفذت الوزارة قانون اسس تعادل الشهادات المادة 12 بالنسبة للموظفين".

وأضاف "بدأنا بامتحان اخر لهم بغية جمع هذه النتائج ووفقا للخطة المعلنة من قبل الجامعات والوزارة وسيتم القبول وفق الاستحقاق وليس هناك احد يتميز على احد الا وفق الامتحان والاستحقاق".

وتابع كاظم "أما بالنسبة للطلبة الثلاثة الاوائل فهم ضمن اهتمامات الدولة ومجلس الخدمة الاتحادي بغية تعيينهم على مستوى الدراسات الصباحية والمسائية".

وحول واقع التعليم الالكتروني، أكد الوزير "جائحة كورونا فرضت على العالم اجمع التحول من الدراسة التقليدية الى الالكترونية ولكن نحن بتوعية مجتمعنا والاقبال على تلقي اللقاح سنعود الى التعليم الحضوري".

من جانب اخر، اكد كاظم ان هناك "تنسيق عالي المستوى بين وزارة التعليم العالي الاتحادية ووزارة التعليم في اقليم كوردستان وتم الاعتراف بست جامعات في الاقليم ضمن دليل القبولات لوزارة التعليم العالي الاتحادية وهناك تنسيق مشترك في مسألة القبول والتعاون مثمر".