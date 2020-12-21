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التعليم العالي تحدد مسار التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-21T15:48:07+0000
التعليم العالي تحدد مسار التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

شفق نيوز/ اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، بياناً بشأن التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية، مؤكدة أن التقديم والتنافس في هذا المجال يكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي حصراً.

وقالت دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "التزاما بالسياقات والإجراءات المعتمدة في القبول بالجامعات والكليات الأهلية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجدد تأكيدها أن التقديم والتنافس في هذا المجال يكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) حصرا وبإشراف مباشر من جهاز الإشراف والتقويم العلمي/ دائرة التعليم الجامعي الاهلي".

ودعت الوزارة الطلبة إلى "عدم التعامل مع أي جهة غير مسؤولة عن ملف التقديم الإلكتروني سواء أكانت مكاتب التقديم الخارجي أم الجامعات الأهلية نفسها"، مشددة على "اعتماد ضوابط التقديم التي لا تسمح للجامعات والكليات الأهلية بتسلم أي مبلغ من الأجور الدراسية أو سواها قبل إعلان القبول رسميا".

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