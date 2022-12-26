التعليم العالي تبشّر شريحة من الطلبة: إذهبوا إلى مرحلة دراسية أعلى

شفق نيوز / قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، السماح للطلبة المشمولين بسنة عدم الرسوب للعام الدراسي 2022/2021، النجاح بالعبور الى مرحلة دراسية أعلى وتحميلهم المواد التي رقنت قيودهم فيها.

جاء ذلك، وفق نص قرار هيئة الرأي المتخذ استناداً إلى أحكام المادة 12 من قانون هيئة الرأي رقم 9 لسنة 2011، بحسب بيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز.

ومنح القرار، وفقاً للبيان، مجالس الجامعات صلاحية "معالجة حالات الطلبة المشمولين بالقرار على وفق ما ورد في دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه".