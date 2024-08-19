التعليم العالي العراقية تؤجل موعد بدء العام الدراسي للكليات الأهلية والحكومية (وثيقة)

شفق نيو/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين، تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 لطلبة الجامعات والكليات الحكومية والأهلية الى يوم الاثنين الموافق 2024/9/16.

وجاء في كتاب وجهته الوزارة الى الجامعات والكليات الاهلية، أنه "حصلت موافقة وزير التعليم العالي على أن تكون امتحانات طلبة الدراسة الاعدادية (الدور الثاني) للعام ۲۰۲4/2023 في ابنية الجامعات والكليات الحكومية والاهلية وابتداء من يوم السبت 2024/8/31 ولغاية يوم السبت 2024/9/14 ) على ان يتم التنسيق بين (جامعتكم كليتكم) ووزارة التربية لغرض اخذ الاجراءات اللازمة لتهيئة متطلبات الابنية".

واشار التوجيه الى انه، "يكون بدء العام الدراسي القادم يوم الاثنين الموافق 2024/9/16 بدلا من 2024/9/10 لضمان عدم تداخل امتحانات وزارة التربية (الدور الثاني) مع دوام طلبة الجامعات، على ان يتم تعويض فترة (الاسبوع) من خلال دوام ايام السبت".