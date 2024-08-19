التعليم العالي العراقية تؤجل موعد بدء العام الدراسي للكليات الأهلية والحكومية (وثيقة)

التعليم العالي العراقية تؤجل موعد بدء العام الدراسي للكليات الأهلية والحكومية (وثيقة)
2024-08-19T12:20:06+00:00

شفق نيو/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين، تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 لطلبة الجامعات والكليات الحكومية والأهلية الى يوم الاثنين الموافق 2024/9/16.

وجاء في كتاب وجهته الوزارة الى الجامعات والكليات الاهلية، أنه "حصلت موافقة وزير التعليم العالي على أن تكون امتحانات طلبة الدراسة الاعدادية (الدور الثاني) للعام ۲۰۲4/2023 في ابنية الجامعات والكليات الحكومية والاهلية وابتداء من يوم السبت 2024/8/31 ولغاية يوم السبت 2024/9/14 ) على ان يتم التنسيق بين (جامعتكم كليتكم) ووزارة التربية لغرض اخذ الاجراءات اللازمة لتهيئة متطلبات الابنية".

واشار التوجيه الى انه، "يكون بدء العام الدراسي القادم يوم الاثنين الموافق 2024/9/16 بدلا من 2024/9/10 لضمان عدم تداخل امتحانات وزارة التربية (الدور الثاني) مع دوام طلبة الجامعات، على ان يتم تعويض فترة (الاسبوع) من خلال دوام ايام السبت".

التعليم العالي العراقية تؤجل موعد بدء العام الدراسي للكليات الأهلية والحكومية (وثيقة)

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