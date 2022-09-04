التعليم العالي العراقية تطلق استمارة القبول المركزي في الكليات

شفق نيوز/ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الأحد، استمارة التقديم الالكترونية الخاصة بالقبول المركزي في الجامعات للسنة الدراسية 2022-2023.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها حددت ضوابط القبول المركزي في قناة التقديم العامة أو قناة ذوي الشهداء، على أن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية أو الطلبة العراقيين الوافدين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العراقية أو ما تعادلها ومن مواليد 1998 وما بعده.

وبينت أنه يتوجب على خريجي الدراسة الإعدادية من الفرعين التطبيقي و الإحيائي ملء 50 اختياراً، وأن لا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة، فيما يملأ خريجو الفرع الأدبي ما لا يقل عن 25 اختيارا ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة، كما حددت لخريجي فرع الفنون عشرة اختيارات لا يقل عدد المعاهد فيها عن خيارين.

وأشارت إلى أن تقديم الطلبة من خريجي الدور الأول والطلبة المشمولين بالدور الثاني إلى استمارة القبول المركزي عن طريق بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) يستمر الى غاية الرابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وجددت الوزارة دعوة الطلبة الى تدقيق اختياراتهم والاستعانة بدليل الطالب (http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2022/09/Dalel2223.pdf) لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها، مؤكدة على أن القبول المركزي يتم على وفق الاختيارات المثبتة في الاستمارة الإلكترونية اعتمادا على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع.