التعليم العالي: العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً

شفق نيوز/ أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس، بأن العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً في جامعات العراق.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التعليم العالي بيل كاظم عبد الصاحب خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي الثالث، وفق بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال عبد الصاحب إن "الجامعات العراقية واجهت تحديات الظرف الراهن بفاعلية ومسؤولية عالية وهي ماضية بإنجاز متطلبات السنة الدراسية الحالية على وفق آليات التعليم المدمج وفي ضوء التقويم الجامعي المعتمد".

وأشار إلى أن "وزارة التعليم العالي ترتكز الى رؤية في التعامل مع المتغيرات وتتحرك بمرونة إجرائية لاستيعاب الاقبال المتزايد على الجامعات المرتبط بمؤشرات النمو السكاني المتصاعد".

وأضاف أن "وزارة التعليم وفرت خلال العام الدراسي 2021/2020 من خلال مذكرات وصيغ التعاون الدولي والثقافي ستمئة وخمسين منحة دراسية مدفوعة التكاليف في مختلف جامعات العالم وقد تم اشغالها جميعا من الطلبة أصحاب المعدلات العالية".

وتابع عبد الصاحب أن "برنامج العام الدراسي القادم 2022/2021 سيغطي مساحة الحاجة الفعلية من الخدمات الأكاديمية والتدريسية وسيراعي أهمية التقنيات الرقمية وسيعتمد آليات التعليم الحضوري أداء وامتحانا"، حاثا في الوقت نفسه على "تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأوبئة من خلال التطعيم واللقاح المطلوب".

وأفاد البيان، بأن "المجتمعين ناقشوا الفقرات المدرجة على جدول الأعمال وصوت أعضاء هيأة الرأي على عدد من القرارات التي منها:

١ - استمرار العمل بالمبالغ نفسها المعتمدة للأجور الدراسية في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للعام الدراسي القادم، وتخفيض ما نسبته 10% من الأجور الدراسية للطلبة الأخوة عن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي لكل طالب سواء أكانت دراستهم في الجامعات الحكومية أم الجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من العام الدراسي 2022/2021.

٢ - تخويل مجالس الجامعات صلاحيات اتخاذ القرار بشأن الطلبة الذين تغيبوا عن المشاركة في أداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول أو الكورس الأول أو نصف السنة جراء الظرف القاهر للوباء والسماح لهم بالمشاركة بامتحانات الدور الثاني للمواد الدراسية التي لم يؤدوها وذلك بموجب المادة (١٠) من التعليمات الامتحانية.

٣- التوصية بزيادة نسبة قبول خريجي الفرع المهني الى 20 % في الدراسة الأولية المسائية والتنسيق مع وزارة التخطيط بهذا الشأن.

٤- التصويت بالإيجاب على جعل المدة الأصغرية لدراسة الدكتوراه من دون كورسات للتدريسيين من حملة شهادة الماجستير الذين يحملون لقب الأستاذية ثلاثين شهرا على وفق تعليمات الدراسات العليا.

٥- إقرار السياسة الوطنية للوصول المفتوح (OA) للجامعات العراقية.