سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التعليم العالي: استمرار تخفيض أجور التعليم الموازي للعام المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-30T08:25:01+0000
التعليم العالي: استمرار تخفيض أجور التعليم الموازي للعام المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي، يوم الاثنين، عن استمرار تخفيض أجور التعليم الموازي للعام المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "تخفيض أجور التعليم الموازي سيستمر بنسبة 50% في كل التخصصات للسنة الدراسية القادمة 2021-2022".

واضاف ان "الوزارة حريصة على خدمة ابنائها الطلبة ويحقق المصلحة العامة ويراعي الواقع الصحي والاقتصادي الذي يمر به البلد ويسعف ظروف الطلبة وعوائلهم في هذا المرحلة".

يذكر ان الوزارة قررت خلال العام الدراسي الماضي بتخفيض الاجور الدراسية للتعليم الموازي بنسبة 50%.

وفيما يلي جدولا بأجور الموازي بعد التخفيض:

related

قرار جديد يخص اجور التعليم الموازي للعام الدراسي المقبل

Date: 2020-08-15 07:09:30
قرار جديد يخص اجور التعليم الموازي للعام الدراسي المقبل