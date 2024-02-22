التعليم الطبي العراقي يحصل على الاعتمادية الدولية

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الخميس، عن حصول التعليم الطبي العراقي على الاعتمادية الدولية، معتبراً ذلك دليلاً على "رصانة" البرامج الدراسية.

وقال العبودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتمادية الدولية الممنوحة للعراق في مجال التعليم الطبي تحمل دلالة واضحة على رصانة البرامج الدراسية وعالمية المعايير المعتمدة في بيئة الجامعات العراقية".

وأضاف "هذا المنجز التاريخي النوعي والرائد في تاريخ التعليم التخصصي والأكاديمي في العراق جاء بفضل تضافر جهود المخلصين في المجلس الوطني للتعليم الطبي والتكامل الذي عملت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها لتحقيق هذا المبتغى والهدف الإستراتيجي الذي يحمل دلالة واضحة على رصانة البرامج الدراسية في العراق وعالمية المعايير المعتمدة في الجامعات العراقية".

وأشار إلى أن الوزارة "أنجزت بكل ثقة وفخر ومسؤولية وفي وقت قياسي ما يطمح إليه المخلصون في مجال التعليم الطبي ووفرت بيئة مهنية داعمة لمجلس اعتماد كليات الطب في العراق وأعطت زخماً إيجابياً في التواصل مع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي حتى حانت لحظة القرار العالمي بحصول العراق على الاعتمادية الدولية".

وأكد العبودي على "بذل أقصى الإمكانات لتوفير بيئة تعليمية تسهم في تنمية وتطوير القدرات والبرامج الأكاديمية ومواكبة التطورات الطبية والعلمية في العالم".