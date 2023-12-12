"التعليم الاتحادية" تبدأ بتوزيع منحة طلبة الجامعات الخاصة بذوي المستفيدين من الحماية الاجتماعية

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، يوم الثلاثاء، بدء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوزيع منحة طلبة الجامعات الخاصة بذوي المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

وقال الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مبلغ المنحة 100 لطلبة البكالوريوس و150 ألف دينار لطلبة الماجستير والدكتوراه وحسب نص المادة 52 من الموازنة العامة والتي خصصت مبلغ 72 مليار دينار كمنح لطلبة الجامعات من ذوي المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية".

وتابع الموسوي ان "هيئة الحماية الاجتماعية زودت وزارة التعليم العالي بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من خلال الربط الشبكي"، موضحاً ان "المبالغ ستوزع بشكل متتابع للجامعات الحكومية كافة وحسب السقف الزمني المحدد من قبل الوزارة اعلاه".