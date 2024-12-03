التعداد في المرحلة الثالثة.. التخطيط: خطة لإحصاء عراقيي الخارج

شفق نيوز/ اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية اليوم الثلاثاء، استمرار عملية التعداد السكاني في عموم المحافظات العراقية وهي في الربع الأول من المرحلة الثالثة، فيما كشف عن خطة تعدها وزارة التخطيط لإحصاء عراقيي الخارج.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التعداد مستمرة في عموم المحافظات العراقية وتسير بصورة جيدة وهي في الربع الأول من المرحلة الثالثة من إتمام المعلومات الخاصة بالأشخاص والعوائل، حيث أن عملية التسجيل مستمرة من قبل العدادين".

ولفت إلى أن "وزارة التخطيط بغضون اسبوعين سوف تستكمل عملية التعداد بصورة كاملة وهي ضمن المخطط الذي وضعته الوزارة لاكمال عملية التعداد بصورة نهائية".

وعن عملية حصر اعداد العراقيين في خارج البلاد أكد الهنداوي أن "العراقيين الذين هم في بعثات دراسية او للعلاج جرى تسجيلهم ضمن عوائلهم وبعد انتهاء التعداد السكاني في عموم العراق وإتمام قاعدة البيانات لدى وزارة التخطيط العراقية لعموم المحافظات عن التعداد سوف نباشر عملية إعداد خطة لحصر العراقيين في الخارج".

وأضاف أن "النجاح الكبير للتعداد السكاني في عموم المحافظات يجعل العراق عمل احصاء العراقيين في الخارج سهل حيث سنقوم بتوزيع الأجهزة الخاصة بالإحصاء الى السفارات العراقية في عموم الدول ونباشر لحصر الأعداد وفق قاعدة معلومات تتطابق مع إحصاء المحافظات، وعندها سيكون لدى الوزارة إعداد متكاملة للسكان في الداخل والخارج".