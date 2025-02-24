التعداد العام.. التخطيط العراقية تفوض المحافظين بمهمة رسمية

شفق نيوز/أفاد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، يوم الاثنين، بأن نتائج التعداد السكاني للمحافظات والأقضية سيتم إرسالها لكل محافظة بعد استكمال عمليات التدقيق والاحتساب الإحصائي.

وأوضح الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، أن الإعلان عن النتائج الرسمية سيكون من صلاحية المحافظ، حيث سيكشف عن العدد الإجمالي للسكان في مركز المحافظة والأقضية والنواحي والقرى، إلى جانب تفاصيل الإحصاءات الأخرى المتعلقة بالمحافظة.

ونوه الهنداوي، إلى ان وزارة التخطيط ستقوم يوم الاربعاء المقبل بعقد مؤتمر صحفي رسمي باعلان البيانات الاحصائية الخاصة بالمسح الاقتصادي بما يخص الفقر والبطالة في العراق.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.