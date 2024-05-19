التعداد السكاني في العراق وكوردستان.. 20 تشرين الثاني موعد نهائي

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط، يوم الأحد، الالتزام بالتوقيتات الزمنية لخطة العمل، والتعداد السكاني سيُنفذ في موعده المحدد 20 تشرين الثاني 2024.

وقال محمد تميم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزارة ملتزمة بالتوقيتات الزمنية لخطة العمل للتعداد العام للسكان والمساكن، مشددا ان التعداد سينفذ في موعده المقرر في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه أطلع خلال اجتماع بالوزارة على مراحل العمل والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات والمتطلبات العملية والميدانية، مؤكدا ان هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، تبذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع الشركات المعنية، فيما يتعلق بانشاء مركز البيانات ومركز الاتصالات فضلا عن تصنيع الاجهزة اللوحية وفقا للمواصفات العالمية، التي سيتم تجهيزها بالكامل قبل نهاية شهر تموز المقبل

ولفت الوزير الى ان التعداد التجريبي سينطلق في السادس والعشرين من الشهر الحالي بمناطق محددة في جميع المحافظات، بما فيها محافظات اقليم كوردستان، داعيا العدّادين والباحثين، الى بذل اقصى الجهود لإنجاح هذه العملية، التي تمثل خطوة متقدمة لمعالجة جميع المشاكل والتحديات التي يمكن ان تواجه تنفيذ التعداد العام للسكان، مشيدا بجهودهم الكبيرة التي ستكون كفيلة بنجاح مشروع التعداد.

ووجه الوزير بأن يتفرغ موظفو دوائر التخطيط والتقييس في جميع المحافظات، للتعداد بشكل كامل.

وقدّم ممثلو الشركات، شرحا تفصيليا عن مراحل العمل والخطوات المستقبلية، مؤكدين التزامهم التام بالتوقيتات الزمنية والمواصفات العالمية في تنفيذ اعمالهم المتعلقة بالتعداد العام للسكان.

من جانبه لفت رئيس هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية/ رئيس غرفة العمليات، الدكتور ضياء عواد كاظم، ان جميع الاستعدادات أُستكملت لانطلاق التعداد التجريبي في السادس والعشرين من شهر ايار الجاري.

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المكتب الاعلامي

19-5-2024

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