التصويت في الاقتراع الخاص بأربيل يقارب النسبة المكتملة

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل، ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أوميد خوشناو، مساء اليوم الأحد، أن نسبة التصويت في المحافظة بلغت 97% وذلك قبل نحو ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

وتتواصل العملية الانتخابية في عاصمة إقليم كوردستان، بانسيابية عالية ضمن انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين من بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عملية التصويت في أربيل انطلقت في الساعة السابعة صباحاً وما زالت مستمرة، ونسبة المشاركة تجاوزت 97% حتى اللحظة، في مؤشر على الإقبال الواسع من الناخبين".

وأضاف أن "رغم بعض الملاحظات والاعتراضات من جانب عدد من القوى السياسية والمرشحين، إلا أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي"، مشيراً إلى أن "جميع الإجراءات التي أقرها مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تم تنفيذها بدقة، وأن هذه الدورة شهدت للمرة الأولى أقل نسبة من المشكلات الفنية المتعلقة بالأجهزة أو القراءة البايومترية".

وأوضح محافظ أربيل، أن العملية "ستُختتم في تمام الساعة السادسة مساءً دون تمديد"، مؤكداً أن "الانتخابات تجري وفق برنامج منظم وبإجراءات أمنية وإدارية ناجحة".

وفيما يتعلق بتصويت النازحين داخلياً، بيّن خوشناو أن "عدد من يحق لهم التصويت في مراكز الاقتراع الخاصة يبلغ 547 شخصاً وقد أدلوا بأصواتهم اليوم"، مشيراً إلى أن "انخفاض عدد الناخبين من هذه الفئة يعود إلى تدخلات سياسية سابقة".

وفي ختام تصريحه، أكد خوشناو أن "رغم الشكاوى والملاحظات من بعض الكتل والمرشحين، إلا أن العملية الانتخابية في أربيل تسير بسلاسة ونجاح"، مشيراً إلى أنه "تم اعتقال شخص واحد ضمن حدود المحافظة لمخالفته تعليمات المفوضية ومحاولته التأثير على سير العملية الانتخابية".