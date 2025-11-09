التصويت الخاص في الرصافة.. انسيابية عالية ومشاركة واسعة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مسؤول الإعلام في مفوضية الانتخابات بجانب الرصافة من العاصمة بغداد، اليوم الأحد، بأن العملية الانتخابية في مراكز التصويت الخاص تجري بانسيابية عالية وبمشاركة كبيرة.

وقال فلاح خابط لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المراكز الانتخابية في جانب الرصافة بلغ 67 مركزاً انتخابياً خاصاً تضم 449 محطة اقتراع"، مشيراً إلى أن "عدد الناخبين في التصويت الخاص بلغ 131,398 ناخباً، فيما بلغ عدد المسجلين في مركز التصويت الانتخابي بشارع فلسطين نحو 2,700 ناخب".

وأضاف أن "وزير الداخلية والقيادات الأمنية أشادوا بتنظيم المفوضية للعملية الانتخابية في جانب الرصافة"، مبيناً أن "الأشخاص الذين لم تظهر بصماتهم تمت معالجة حالاتهم عبر بصمة العين".

وأكد أن "كافة مناطق الرصافة تتضمن مراكز انتخابية، وأن التصويت الخاص يشهد دائماً إقبالاً واسعاً من الناخبين الذين أبدوا تأييدهم للعملية الانتخابية".

وانطلقت، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة ضمن الانتخابات النيابية في العراق.

ويشارك في الاقتراع الخاص 1,313,980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4,501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26,538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.