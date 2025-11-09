التصويت الخاص.. تسجيل 4 آلاف خرق انتخابي لغاية منتصف النهار

شفق نيوز- أربيل

كشف عضو تحالف شبكات مراقبة الانتخابات، هوشيار مالو، يوم الأحد، عن تسجيل 3747 خرقا انتخابيا في العراق، حتى منتصف التصويت الخاص الذي بدأ صباح اليوم.

وقال مالو لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المخالفات تنوّعت بين مخالفات وانتهاكات وتفاوتت في تطبيق إجراءات المفوضية، أبرزها يتعلق بانتهاك سرية الاقتراع، حيث رُصدت حالات تصوير بطاقات التصويت بالموبايل أو تصوير جماعي داخل المراكز، وهو ما يمثل خرقاً واضحاً لمبدأ سرية الاقتراع الذي يضمنه الدستور".

وأضاف أن "التحالف كان يتوقع من الأجهزة الأمنية، باعتبارها أجهزة إنفاذ القانون، أن تكون أكثر التزاماً بالقانون وانضباطاً داخل المراكز الانتخابية".

وأشار مالو إلى أن "أنواع الخروقات الأخرى شملت استمرار الدعاية الانتخابية قرب بعض المراكز، ومحاولات منع الناخبين من الوصول إلى محطات الاقتراع، إضافة إلى وجود أشخاص غير مصرح لهم داخل المحطات (18 حالة)، واستبعاد مراقبين أو وكلاء كيانات سياسية (60 حالة)، وحالات اقتراع جماعي (48 حالة)، فضلاً عن تعليق رسمي لعمليات الاقتراع في أكثر من 41 محطة وإعاقات متعمدة في 29 حالة".

ولفت إلى أن التحالف "رصد 29 شكوى رسمية، إلى جانب ثلاث حالات تخريب أو محاولة سرقة لأجهزة الاقتراع في محافظات الأنبار والبصرة والسليمانية".

واختتم مالو بالقول إن "هذه الأرقام تمثل تقرير منتصف العملية الانتخابية لغاية الساعة 2 ظهرا، على أن يصدر لاحقاً تقرير شامل بعد إغلاق صناديق الاقتراع".

كما بين من جانبه، ممثل شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في محافظة كركوك، صلاح عريبي، لوكالة شفق نيوز، أن "فرق شبكة شمس رصدت توقف عدد من أجهزة المحطات الإلكترونية عن العمل، إضافة إلى تعطل عدد من الكاميرات داخل بعض المراكز".

وتابع أن "بعض الناخبين واجهوا صعوبة في قراءة بصماتهم من قبل أجهزة المفوضية، ما تسبب بتأخرهم في عملية التصويت".

وأضاف أن "المفوضية تعاملت بسرعة مع هذه الأعطال من خلال استبدال الأجهزة المتوقفة أو إعادة تهيئتها"، مشيراً إلى أن "عملية الاقتراع الخاص في كركوك تسير بشكل عام بانسيابية جيدة، وسط تعاون واضح من القوات الأمنية والمراقبين المحليين والدوليين".

وختم بالقول إن "الشبكة لم تسجل حتى الآن أي مؤشرات على وجود ضغوط أو تدخلات في إرادة الناخبين، وإن العمل يسير وفق الإجراءات القانونية المعتمدة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".