العراق يعلن نجاح تصنيع واطلاق قنبرة هاون عيار 60 ملم (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية، يوم الإثنين، عن نجاح تجربة اطلاق قنبرة هاون عيار 60 ملم، فيما بينت أن هذا النجاح يأتي ضمن تطوير قدرات الصناعة العسكرية الوطنية.

وقالت الهيئة في بيان، نقلا عن مدير عام شركة الصناعات الحربية العامة، إن "تجربة اطلاق قنبرة الهاون عيار 60 ملم، والتي أُجريت بإشراف عدد من المختصين في وزارة الدفاع وبالتعاون مع كوادر الشركة، نجحت".

وأوضح أن "التجربة تميزت بالنجاح التام من حيث الدقة والكفاءة"، مشيراً إلى أن "هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المبذولة لتطوير قدرات الصناعات العسكرية الوطنية".

وشدد على "التزام الشركة بتلبية احتياجات قواتنا المسلحة من الذخيرة والعتاد ضمن الأطر القانونية والمسموح بها"، مبينا أن "الشركة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير منتجاتها وتعزيز قدراتها الفنية، بما يسهم في دعم المنظومة الدفاعية للبلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع الحربي".