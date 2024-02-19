"التركية الحمراء" تغزو شوارع بغداد.. صور

شفق نيوز/ بلونها الأحمر الفاقع، ومزاجها المرتبط دائماً بالرومانسية والرقة، غزت فاكهة الفراولة التركية، شوارع بغداد، مًزينة الأرصفة عند بسطات الباعة الذين اختصوا ببيعها دون أخواتها من الفاكهة.

وتجولت كاميرا وكالة شفق نيوز، وسط العاصمة بغداد، توثق صوراً لانتشار فاكهة الفراولة التركية المستوردة في عدد من البسطات وسط إقبال من الناس على شرائها.

وتتراوح أسعار تلك الفاكهة ذات الطعم المميز ما بين 2000 إلى 3000 دينار للكيلوغرام الواحد، لكن ذلك السعر رغم ارتفاعه مقارنة بالكثير من الفاكهة والخضار الأساسية في المائدة العراقية، لم يمنع من انتشارها والإقبال على شرائها بل ربما زاد من ذلك بالأخص أمام شكلها الأنيق وطريقة عرضها.