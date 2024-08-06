الترشيح الشهر المقبل.. مجلس ميسان يتجه لإعفاء مديري جميع الوحدات الإدارية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، عن وجود توجه لدى المجلس بإعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية كافة في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المحافظة شكّل لجنة مختصة مكونة من ستة أعضاء لاختيار مسؤولين جدد للوحدات الإدارية البالغ عددها 15 وحدة إدارية، وسيتم فتح باب الترشيح الشهر المقبل لتولي مناصب قائممقاميّ الأقضية ومديري النواحي".

وبين المصدر، أن "مجلس المحافظة المكون من 14 عضواً، لم تتشكل فيه لغاية الآن أي كتلة كبيرة تتولى زمام القيادة في المجلس، وإنما جميع الأعضاء يعملون بروح الفريق الواحد".

وأضاف أن "المجلس صوّت اليوم على انتخاب (علوان خلف سلمان) قائممقاماً لقضاء علي الغربي، بعدما تجاوز 12 منافساً آخرين بعدد الأصوات رشحوا معه للمنصب"، موضحاً أن "المجلس استحدث في وقت سابق (ناحية البتراء) في المحافظة".