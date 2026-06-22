التربية والاتصالات تبحثان اعتماد منظومة رقمية لتوزيع الأسئلة الامتحانية دون قطع الإنترنت

شفق نيوز- بغداد

بحث وزيرا التربية عبد الكريم عبطان الجبوري، والاتصالات مصطفى سند، يوم الاثنين، آليات إطلاق مشروع منظومة إلكترونية متطورة تعتمد خوارزمية مؤمنة لإدارة وطباعة وتوزيع الأسئلة الامتحانية بشكل فوري وآمن، دون الحاجة إلى قطع خدمة الإنترنت.

وقال وزير التربية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المنظومة تتضمن إنشاء بنك أسئلة إلكتروني واسع ومؤرشف، يتيح طباعة الأسئلة عند الساعة السابعة صباحاً بضغطة زر، لتوزع رقمياً في اللحظة نفسها على جميع المراكز الامتحانية عبر شبكة مؤمنة.

كما ناقش الجانبان آليات نقل عملية إعداد وسحب الأسئلة من الأساليب التقليدية إلى نظام رقمي مشفر عالي الحماية، يسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بنقل وحفظ الأسئلة.

وأكد الوزيران أن المشروع يسهم في تقليل الجهود البشرية في عمليات الخزن والحراسة ونقل المغلفات، وعدم قطع الإنترنيت مع تطوير البنية التحتية السيبرانية لضمان حماية البيانات واستقرار النظام خلال فترة الامتحانات، مما يعزز كفاءة وشفافية العملية التربوية.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات تلجأ فترة الامتحانات النهائية إلى قطع خدمة الإنترنت في عموماً المحافظات العراقية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة صباحاً في الحكومة السابقة، وحتى الساعة السابعة والنصف صباحاً في الحكومة الحالية، كإجراء احترازي للحيلولة دون تسرب الأسئلة.