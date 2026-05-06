التربية نيابية تتحرك لإقرار "الدخول الشامل" لطلبة الصفوف المنتهية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت عضو لجنة التربية النيابية زليخة إلياس، يوم الأربعاء، عن تقديم مقترح إلى وزارة التربية لإقرار "الدخول الشامل" لطلبة الصفوف المنتهية في الدور الثاني، يشمل الراسبين وغير المشاركين في امتحانات الدور الأول.

وقالت إلياس، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمشاركة أعضاء اللجنة في مبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعاً لمناقشة ملف الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية في الدور الثاني.

وأضافت أن المقترح يشمل طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي والمهني بنوعيه "المنتظم والخارجي"، فضلاً عن الطلبة الراسبين في الدور الأول وغير الداخلين فيه.

وأشارت إلى أن اللجنة سترفع المقترح إلى لجنة الرأي في وزارة التربية لاتخاذ القرار المناسب بشأن شمول طلبة المراحل المنتهية بالدخول الشامل.

وأظهرت وثيقة موقعة من لجنة التربية النيابية وموجهة إلى رئاسة مجلس النواب، تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، طلباً بإضافة فقرة "الدخول الشامل" لطلبة الدراسة الخارجية ضمن جدول أعمال المجلس للسنة الدراسية 2025 ـ 2026.

وعزت اللجنة طلبها، بأنه سيكون دعماً للعملية التربوية والتعليمية وتعزيزاً لفرص الطلبة في استكمال دراستهم.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، حتى 4 أيار 2026، عدم الموافقة على الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية للعام الدراسي 2025 ـ 2026.

وأكد وزير التربية بالوكالة أحمد الأسدي أن القرار جاء على خلفية النتائج السلبية للتجربة السابقة، مع الإبقاء على العمل بنظام السعي السنوي، باستثناء الصف السادس الابتدائي الذي شمله قرار الدخول الشامل.