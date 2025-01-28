التربية: نحو 135 ألف متقدم أدوّا الامتحانات التمهيدية الخارجية اليوم

شفق نيوز/ توجه صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الآلاف من المتقدمين لأداء الامتحانات التمهيدية لجميع المراحل الدراسية الثلاث.

وذكر بيان لوزارة التربية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ما يقارب (135) ألف متقدم توجهوا الى المراكز الامتحانية لاداء الامتحانات التمهيدية الخارجية للمراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها الادبي والعلمي والمهني) لعام 2024_2025.

وأضاف البيان؛ أن ذلك جاء بعد ان هيأت لهم وزارة التربية المستلزمات اللوجستية والدعم المتكامل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والساندة لإنجاح هذه العملية التربوية التي تعد محطة فاصلة ونقطة تحول في حياة الشباب الراغبين في إكمال دراستهم، وسط امنيات النجاح للممتحنين.