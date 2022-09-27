التربية: أنجزنا بناء 399 مدرسة خلال عام 2022 وبغداد وكركوك في الصدارة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، انجاز بناء نحو 400 مدرسة خلال عام 2022، وفيما بينت أن كركوك وبغداد كانتا الأكثر في استلام البنايات الجديدة، شكت قلة الأراضي المخصصة لإنشاء المدارس.

وقال وزير التربية علي حميد الدليمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه تم "إكمال بناء (399) مدرسة جديدة بمختلف السعات الدراسية خلال عام 2022"، مؤكدا "تطلّع الوزارة نحو الإنجاز وتعزيز فرص التعليم في العراق من خلال إنشاء المدارس والإضافات الصفية والأعمال التي ترتقي بالبنى التحتية التربوية نحو الأفضل".

وأضاف الدليمي حديثه بالقول: "نحن اليوم أمام مرحلة مختلفة واستثنائية، تتطلب عملاً جاداً في سبيل تعزيز ريادة التعليم في الدولة العراقية، وتحقيق تحولات جذرية تصب ضمن إطار استراتيجيات وخطط المستقبل الوطنية؛ إذ سنعمل على إعداد طلبة يكتسبون المعارف والمهارات، قادرين على مواكبة روح التجدد في دولتنا وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً".

من جهته قال المكتب الإعلامي لوزير التربية "إننا حريصون على تكوين صورة واضحة عن واقع التعليم ومستقبله وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة، وتعميق معرفة الميدان التربوي بالخطط التعليمية المستقبلية. وقد بدأنا تذليل التلكؤ في إنجاز المشاريع التربوية لبناء بيئة مدرسية مؤهلة".

ولفت البيان إلى "تصدر المديرية العامة لتربية كركوك المرتبة الأولى في بناء المدارس الجديدة فقد كانت حصتها (82) مدرسة، ثم تلتها بالمرتبة الثانية تربية ذي قار بـ(31) مدرسة، فيما كان مجموع المدارس المنجزة على مستوى مديريات التربية في محافظة بغداد (82) مدرسة بمختلف السعات الدراسية"، موعزةً السبب في ذلك إلى "قلة قطع الأرضي المخصصة لإنشاء المدارس عليها".

وأشارت الوزارة إلى "وجود (246) مدرسة من المتوقع إنجازها في الفترة المقبلة؛ من أجل المساهمة في خلق جيلٍ متعلم تتوفر له المدرسة كجزء أساس، وتقدم للملاكات التعليمية الفضاء المناسب للتعليم الحديث والتربية الناجحة المثمرة".

وتابعت الوزارة أن "هذه المدارس ستخفف الضغط على المدارس في جميع المحافظات، والتي استقبلت أعداداً كبيرة من الطلبة مما أدى إلى الاكتظاظ داخل الصف الواحد فضلا عن زيادة الضغط على المعلم والمدرس".