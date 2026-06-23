التربية: نتائج المرحلة المتوسطة الأسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، يوم الثلاثاء، أن عمليات تصحيح وتدقيق الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة المرحلة المتوسطة ما تزال مستمرة في مراكز الفحص التابعة للجنة الدائمة للامتحانات، مؤكدة أن النتائج لم تكتمل بشكل نهائي حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات التصحيح والتدقيق ما تزال مستمرة في مراكز الفحص التابعة للجنة الدائمة للامتحانات، ولم تُستكمل بصورة نهائية حتى الآن".

وأضاف أن "من المؤمل استكمال جميع الإجراءات الفنية الخاصة بالنتائج وإعلانها خلال الأسبوع المقبل".