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التربية: موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط غير محدد

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-26T10:30:56+0000
التربية: موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط غير محدد

شفق نيوز/ أكدت وزارة التربية العراقية، الخميس، إن عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لمرحلة الثالث المتوسط شارف على الانتهاء، فيما لفتت إلى أن موعد إعلان النتائج غير محدد.

وقال المتحدث باسم التربية حيدر فاروق لوكالة شفق نيوز، ان "عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لمرحلة الثالث المتوسط شارفت على الانتهاء"، مشيرا إلى أن "مراكز الفحص تعمل على تدقيق الدفاتر الامتحانية ونقل الدرجات".

وأضاف إن "وقت اعلان نتائج الثالث المتوسط محدد باللجان التصحيح ومراكز الفحص"، منوها إلى إن "وقت الإعلان غير محدد وقد يكون في أي لحظة أو يوم السبت او الاحد المقبلين".

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