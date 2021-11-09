التربية: مستمرون بتوزيع المناهج الدراسية الجديدة على تلاميذ وطلاب المدارس

شفق نيوز/ أكدت وزارة التربية، يوم الثلاثاء، استمرار عملية توزيع المناهج الدراسية الجديدة على تلاميذ وطلاب المدارس، فيما أشارت إلى حسم هذا الملف خلال الأيام القادمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة شفق نيوز؛ ان "الوزارة لم تطبع أي منهج دراسي لعامين متتالين، واعتمدت على المسترجع من الطلبة وما موجود في المخازن من مناهج دراسية وتم توزيعها على التلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية".

وأضاف إن "المطابع العراقية تعمل بشكل مستمر لإكمال طباعة المناهج لكافة المراحل الدراسية"، لافتا إلى أن "المناهج الدراسية توزع مباشر من الطابعة إلى المخازن والمديريات وتسلم بعدها إلى التلاميذ والطلاب بواسطة إدارة المدارس".

وتابع فاروق، أن "وزارة التربية لديها 11 مليون تلميذ وطالب مستلمين قسما من المناهج الجديدة بعناوين مختلفة"، مؤكدا أن "خلال الأيام المقبلة ستيم توزيع كافة المناهج الدراسية على جميع الطلبة".

وشهد انطلاق العام الدراسي الجديد، نقصا في المناهج الدراسية لجميع المراحل، حيث يواصل آلاف التلاميذ والطلبة تلقي دروسهم دون استلام الكتب المدرسية.