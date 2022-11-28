التربية عن برنامج "الاستعداد المدرسي" لطلبة الأول الابتدائي: سيعالج حالات التسرب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تحقيق نتائج إيجابية في برنامج "الاستعداد المدرسي" لتلاميذ الأول الابتدائي، فيما بينت أن هذه "الخطوة" ستسهم في تقبل البيئة المدرسية ومعالجة حالات "التسرب والرسوب" المتوقعة.

وذكر بيان لوزارة التربية ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزارة التربية، عقدت ورشة لمراجعة النتائج المتحققة في تنفيذ برنامج الاستعداد المدرسي في محافظة أربيل، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتور فلاح القيسي، ومدير عام المناهج، الدكتور رياض العمري، بالإضافة إلى مدراء الإعداد والتدريب في المديريات العامة للتربية والمناهج .

ونقل البيان عن وكيل الوزارة فلاح القيسي قوله؛ إن "خطوة وزارة التربية في إطلاق البرنامج حققت نتائج إيجابية ، ونحن اليوم بأمسّ الحاجة لهذه البرامج والمشاريع التي تُساهم في بناء الاستعداد المدرسي لتلاميذ الأول الابتدائي وتقبل البيئة المدرسية ، كما وتُساهم ايضا في معالجة حالات التسرب والرسوب التي قد تحدث".

وأكد وكيل الوزارة على "أهمية وضع برنامج (الاستعداد المدرسي)، ضمن البرامج المستدامة لتوسيع قاعدة تطبيقه على التلاميذ في العام القادم .

وأعرب القيسي عن "شكره وتقديره للجهات الساندة لعمل وزارة التربية وعلى وجه الخصوص أعضاء لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) وحرصهم في تقديم الخدمة التعليمية والتربوية في العراق".

وتناولت محاور الورشة، حسب بيان الوزارة، "استعراض النتائج وقصص النجاح المتحققة ومعالجة المعوقات التي واجهت العمل، بغية الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة".