التربية: ضوابط جديدة للموافقة على فتح المدارس الأهلية

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية الاتحادي، يوم الأربعاء، أن وزارته بصدد وضع معايير الجودة في فتح المدارس الأهلية الكفوءة بتقنين النوع.

وقال إبراهيم نامس الجبوري في بيان نقله المكتب الاعلامي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه من أساسيات الارتقاء بالمؤسسة التربوية وضع معايير لتقييم جودة الأداء والعمل على إختيار نخب وكفاءات لها الاستعداد التام في بناء جيل متكامل فكرياً وذهنياً يستوعب المادة الدراسية .

وتابع، لذا وجهنا بتشكيل لجنة عليا خاصة بتقديم دراسة مستفيضة بعيداً عن العشوائية في مسألة الموافقة على فتح المعاهد الأهلية ورياض الأطفال والمدارس برئاسة الوكيل الاداري فلاح محمود القيسي .

وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة ، بحسب البيان، أن اللجنة شرعت في عقد الاجتماعات لوضع ضوابط وآلية للحصول على موافقة الفتح وإيقاف الأخطاء التي حدثت سابقاً بعد لقاءات متعددة عقدها أعضاء اللجنة المكونة من مدير التعليم العام والاهلي والاجنبي دايخ جبار الغريري ومدير عام الإشراف حكيم زعيلي المرسومي ومعاون مدير التخطيط ومدير القانونية ومدير الرقابة والتدقيق وقسم التعليم الأهلي وقسم الجودة في خطوة هادفة لإعادة الهيبة العلمية للمؤسسة التربوية بما يتلاءم والتوجه الحديث للحكومة .

وفي 19 كانون الاول 2022، أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، إيقاف منح الإجازات للمدارس والمعاهد الأهلية داخل وخارج العراق وتعليق اجازاتها السابقة، وأوضح حينها أن إجراءات أخرى في هذا الملف ستتخذ لاحقاً.