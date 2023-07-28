التربية: إضافة 5 درجات "جديدة" لنتائج المراحل غير المنتهية لطلبة الاعداديات المهنية والفنون الجميلة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، إضافة 5 درجات جديدة على نتائج المراحل غير المنتهية في الدور الأول للاعداديات المهنية ومعاهد الفنون الجميلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز إن "هيئة الرأي في الوزارة أصدرت في جلستها المنعقدة يوم أمس قراراً يقضي بإضافة خمس درجات جديدة على نتائج الدور الاول للمراحل غير المنتهية للاعداديات المهنية بفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة أسوة بمدارس التعليم العام/ للعام الدراسي 2022-2023